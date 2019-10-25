Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

25 октября 2019     18
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что с помощью «формулы Штайнмайера» стране не удастся добиться мира в Донбассе. Об этом сообщает «Укринформ».

«”Формула Штайнмайера” к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на некоторое время политически или так — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. Это вообще “сдать нас с потрохами”, так сказать», — считает он.

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По его мнению, проведение выборов в Донбассе бессмысленно без разоружения войск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и восстановления Украиной контроля над границей, так как без этого невозможна полноценная работа наблюдательных миссий. Также Кучма считает, что закон об особом статусе Донбасса неприемлем, так как начнет процесс по преобразованию Украины в конфедеративное государство.

Политик считает, что восстановление мира в Донбассе возможно только при участии американского лидера Дональда Трампа, так как США «единственная страна имеющая хоть какое-то влияние на Россию».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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