Кучма назвал «формулу Штайнмайера» планом «сдать Украину с потрохами»

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма раскритиковал «формулу Штайнмайера», заявив, что документ приведет к миру в регионе. Об этом он сказал 25 октября после мероприятия в Черниговском национальном технологическом университете.

«Это не формула мира. Это формула на время политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — цитирует политика агентство «Укринформ».

Кучма подчеркнул, что выборам в Донбассе должно предшествовать разведение войск на линии соприкосновения и «восстановление украинской границы». В противном случае получится «полный абсурд», а на голосование «не поедут ни наблюдатели, ни журналисты».

Особый статус для Донбасса политик также исключил, объяснив, что это грозит превращением Украины в конфедерацию, а состояние региона раскритиковал, отметив, что он «практически разрушен».

Политик предложил искать решение ситуации в США, которые, по его мнению, «более или менее влияют на Россию».

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября, тогда же стороны согласовали порядок отвода сил в Петровском и Золотом. При этом ранее в сентябре именно Кучма сорвал подписание документа в последний момент, хотя украинские власти выражали согласие с «формулой».

Однако на Украине не обрадовались этому шагу ни политики, ни простые граждане. По стране прокатилась волна митингов, из-за чего президенту Владимиру Зеленскому пришлось выступить с телеобращением. Отвод сил также неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов и действий украинских радикалов..

Позднее в пропрезидентской партии «Слуга народа» опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона письменно согласилась с формулировками. Однако в ходе пресс-конференции ранее в октябре Зеленский заявил о безальтернативности документа.

Источник: Газета Известия