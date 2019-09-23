К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса

23 сентября 2019     16
К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса

К Земле 24 сентября приблизится крупный астероид. Об этом сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA (CNEOS), который проводит наблюдения за потенциально опасными для Земли астероидами.

Диаметр астероида, который получил название 523934 (1998 FF14), составляет от 190 м до 430 м. Таким образом, по размерам он оказался сопоставим с тремя пирамидами Хеопса. Размер основания у пирамиды около 230 м, а высота на сегодняшний день чуть менее 139 м.

Астероид промчится мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км со скоростью 22,6 км/c.

Ранее в сентябре старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что потенциально опасным считается объект, проходящий на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км.

По словам Железнова, астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года. В этот день знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 м пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Его будет видно невооруженным глазом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Пьяные россияне подрались и лишились полета на любимый курорт
Пьяные россияне подрались и лишились полета на любимый курорт

Пьяные мужчина и женщина подрались в аэропорту Челябинска и были сняты с рейса в Турцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию …


Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором
Фисташковую рощу в Севастополе обнесут забором

Фисташковая роща в районе севастопольской бухты Круглая станет городской собственностью и будет огорожена. Такая перспектива краснокнижных растений была озвучена сегодня …


В Севастополе приведут в порядок еще одну автодорогу
В Севастополе приведут в порядок еще одну автодорогу

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет отремонтирован участок автомобильной дороги Севастополь-Порт Камышовая Бухта-Бухта …


В среду в Севастополе завоют сирены
В среду в Севастополе завоют сирены

25 сентября с 10:00 до 15:00 в Севастополе пройдет плановая проверка городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала «Внимание Всем!», …


В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского
В Крым прибыли потомки Ивана Айвазовского

Две прапраправнучки художника-мариниста прибыли сегодня на полуостров со своими дочерьми.  Все женщины прилетели в Симферопольский аэропорт из Австралии. Они собираются …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты