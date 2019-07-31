К тушению лесных пожаров в Якутии привлечено почти 800 человек

31 июля 2019     21
К тушению лесных пожаров в Якутии привлечено почти 800 человек

Почти 800 человек тушат лесные пожары в Якутии. Общая площадь возгораний составила свыше 1,1 млн га, говорится в сообщении, опубликованном в среду, 31 июля, на сайте регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

«Привлечено всего 788 человек, в том числе 151 работник службы наземной охраны лесов, 332 парашютиста и десантника-пожарных, 19 работников лесничества, мобилизовано 273 человека из числа местного населения, 13 работников МЧС», — уточнили в ведомстве, добавив, что в тушении задействовано 72 единицы техники.

По состоянию на сегодняшний день, отмечается в сообщении, в республике ведутся работы по тушению 24 возгораний на площади 1,4 тыс. га. Девять из них локализованы, 15 еще действуют.

Ликвидация прочих очагов приостановлена, потому что они находятся в отдаленных районах.

Крупные лесные пожары зафиксированы в десяти регионах Сибири, в том числе в Якутии, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области, где введен режим ЧС.

29 июля в МЧС заявили о нехватке сил и средств для тушения возгораний. Так, на очагах работают около 3 тыс. человек при необходимых 15 тыс. По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, с огнем борются 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны», в Красноярский край дополнительно переброшено 100 профессиональных десантников.

Источник: Газета Известия

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