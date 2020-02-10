Лавров допустил включение комплексов «Сармат» и «Авангард» в новый СНВ

10 февраля 2020     18
Лавров допустил включение комплексов «Сармат» и «Авангард» в новый СНВ

Москва готова обсуждать возможность внесения новых типов вооружения вроде ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард» в договор о сокращении стратегических наступательных вооружения (СНВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом США и страны Запада должны поступить аналогично и отказаться от создания погожего вооружения, указал министр.

«Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере «Авангард» и «Сармат», наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора», — цитирует Лаврова «Российская газета» 10 февраля.

Глава российского ведомства указал, что остальные виды вооружения не подпадают под действие СНВ-3, заключенного в 2010 году, но Россия открыта к обсуждению всех деталей договора, если США будут выполнять свои обязательства в вопросе мировой стратегической стабильности.

Лавров напомнил, что в 2002 году Вашингтон развалил договор о противоракетной обороне, кроме того опасения вызывает американская концепция «быстрого глобального удара», предполагающая использование неядерных стратегических вооружений, а также отказ США подписывать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по размещению оружия в космосе.

Глава МИДа отметил, что в последнем случае изучить стоит и идею космической доктрины Франции.

«Если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет», — подчеркнул он.

Россиян неоднократно призывала США продлить СНВ, отмечая, что выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже нанес удар по стабильности в мире.

Американская сторона пока уклоняется от ответа на предложение и настаивает на подключении к договору Китая.

6 февраля члены Демократической партии США заявили, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) позволит Штатам «проникнуть в российские ядерные силы».

Источник: Газета Известия

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