Лавров заявил об окончании войны в Сирии

13 сентября 2019     20
Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни. Об этом в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, которые остаются неподконтрольными правительству САР, в том числе Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

Также Лавров отметил, что в данной ситуации первостепенными остаются задачи оказания гуманитарной помощи Сирии, продвижения процесса достижения долгосрочного урегулирования кризиса в стране и стабилизации ситуации на Ближневосточном регионе.

Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за восстановление территориально целостной и суверенной Сирии, возвращение всех граждан на родину и преодоление последствий произошедшего террора.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

Источник: Газета Известия

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