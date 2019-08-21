Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе

21 августа 2019     17
Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением обязательств в рамках ОБСЕ дискриминацию телеканалов RT и Sputnik странами Европы. Об этом в среду, 21 августа, пишет «РИА Новости».

«То, что сейчас происходит в отношении RT, например, и Sputnik, я уже сказал, что запрещают им появляться на брифингах, изобретают некие программы в интернете, которые автоматически блокировать будут те репортажи, которые считают власти соответствующей страны неприемлемыми в политическом плане. Это нарушение обязательств (в рамках ОБСЕ) о прямом доступе к информации населения», — подчеркнул Лавров.

При этом он заметил, что Россия не чинит препятствия в работе зарубежных СМИ на территории страны.

В январе 2018 года журналисту RT France отказали в посещении брифинга пресс-секретаря президента Франции Эммануэля Макрона, который проходил в Елисейском дворце. Сотрудник телеканала на входе в Елисейский дворец предъявил пресс-карту. У него поинтересовались, в каком СМИ он работает. Услышав название телеканала, ему заявили, что он не является журналистом, поэтому не сможет посетить брифинг.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Через год во Франции был принят пакет законопроектов по «борьбе с манипуляцией информацией», которые наделяют высший совет по аудио- и визуальным средствам полномочиями приостанавливать работу СМИ, распространяющих фейковые новости.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера
Жилой квартал «Доброгород» - экспериментальный проект севастопольского девелопера

Впервые в Севастополе покупатели «ИнтерСтрой» смогут приобрести квартиры-студии – самый востребованный в настоящий момент сегмент на рынке, особенно среди молодежи. Также …


Крымское и севастопольское управления СК слили воедино
Крымское и севастопольское управления СК слили воедино

Управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю объединились в одно ведомство. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба управления СК …


На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы
На крымское "Нашествие" зарегистрировалось в 1,5 раза больше зрителей, чем ожидали организаторы

Организаторы фестиваля из-за ажиотажа сегодня закрыли регистрацию на площадку “Нашествие”, которая 23 августа будет открыта на фестивале “Таврида-АРТ” в Судаке. …


На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России
На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России

Завтра, 22 августа, в день государственного флага России, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» установят триколор на вершине горы Ай-Петри. К …


Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе
Лавров назвал нарушением обязательств ОБСЕ дискриминацию RT и Sputnik в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нарушением обязательств в рамках ОБСЕ дискриминацию телеканалов RT и Sputnik странами Европы. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты