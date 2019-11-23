Лавров назвал препятствие для заключения договора между Россией и Японией

Заключению мирного договора между Москвой и Токио мешает военный союз Японии и США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям», — сказал Лавров.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».

Источник: Лента.Ру