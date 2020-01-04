Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

3 января 2020     57
Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубым нарушением международного права. Об этом 3 января сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», — заявили в МИД России.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что Помпео в разговоре с Лавровым заявил, что Вашингтон привержен деэскалации ситуации вокруг Ирана после ликвидации Сулеймани.

Генерал спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада.

Источник: Лента.Ру

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