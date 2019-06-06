Лавров назвал условия для переговоров России с Украиной

России важно понять, как именно обещания правительства Украины будут воплощены в конкретные предложения. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, пока неизвестна даже политика новых украинских властей в российском направлении и в направлении минских договоренностей, поэтому обсуждать перспективы встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано.

Также Лавров ответил, что оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией». Министр говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

В конце мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после смены президента Украины есть необходимость проведения новой встречи в «нормандском формате». По его словам, для этого нужно понимать, насколько украинская сторона готова выполнять Минские соглашения и идти на контакт с руководством самопровозглашенных республик Донбасса.

18 мая в администрации украинского президента сообщили о его готовности начать переговоры с Россией в рамках «нормандского формата» по вопросу Донбасса. В Москве отметили, что открыты к диалогу, но не в обрамлении провокаций и диверсий Киева.

Представители Украины, России, Франции и Германии работают в «нормандском формате» над урегулированием внутриукраинского кризиса. Страны заключили в феврале 2015 года Второе минское соглашение, которое содержит комплекс мер по деэскалации ситуации в республике.

Источник: Газета Известия