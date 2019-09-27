Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию вокруг Венесуэлы

27 сентября 2019     15
Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию вокруг Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Чили Теодоро Риберой Неуманном в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и обсудил ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы министры обсудили основные вопросы российско-чилийского сотрудничества, в том числе развития политического диалога, торгово-экономические связи и перспективы укрепления договорно-правовой базы.

Также Лавров и Рибера обменялись мнениями касательно актуальных тем глобальной и региональной повестки дня, среди которых председательство Республики Чили в форуме АТЭС и преодоление кризиса в Венесуэле.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Мадуро подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара, передает «Интерфакс».

23 сентября сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Также у российского лидера запланированы встречи с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Посредник между Западом и Россией»: почему Лукашенко вновь заговорил о вводе белорусских миротворцев в Донбасс
«Посредник между Западом и Россией»: почему Лукашенко вновь заговорил о вводе белорусских миротворцев в Донбасс

Белоруссия готова направить миротворцев в Донбасс, если на это согласятся стороны конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. В …


Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам
Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам

Министерство иностранных дел России прокомментировало очередные антироссийские санкции со стороны США, которые были введены за поставки авиатоплива в Сирию российским …


Яблоко раздора: памятник «Примирения» в Севастополе
Яблоко раздора: памятник «Примирения» в Севастополе

В Севастополе заложили камень на месте будущего памятника «Единения». Таким образом, получила продолжение история, которая началась в 2017 году: тогда …


Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию вокруг Венесуэлы
Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию вокруг Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Чили Теодоро Риберой Неуманном в рамках 74-й сессии Генассамблеи …


Кино про рекламное безобразие в Севастополе
Кино про рекламное безобразие в Севастополе. В главных ролях: Самарская, Титов и Базаров (ВИДЕО)

Сегодня на youtub появилось видео, компрометирующее одного из самых влиятельных людей Севастополя – заместителя врио губернатора Владимира Васильевича Базарова. Ролик, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты