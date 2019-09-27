Лавров обсудил с главой МИД Чили ситуацию вокруг Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Чили Теодоро Риберой Неуманном в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН и обсудил ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы министры обсудили основные вопросы российско-чилийского сотрудничества, в том числе развития политического диалога, торгово-экономические связи и перспективы укрепления договорно-правовой базы.

Также Лавров и Рибера обменялись мнениями касательно актуальных тем глобальной и региональной повестки дня, среди которых председательство Республики Чили в форуме АТЭС и преодоление кризиса в Венесуэле.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Мадуро подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара, передает «Интерфакс».

23 сентября сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Также у российского лидера запланированы встречи с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

Источник: Газета Известия