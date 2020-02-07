Лавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина

7 февраля 2020     14
Лавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему пожелание успехов от президента РФ Владимира Путина и обсудил сотрудничество двух стран на фоне санкций США.

«Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты», — цитирует Лаврова ТАСС 7 февраля.

Российский министр указал, что в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой и вице-президентом страны Делси Родригесом подробно обсудил конкретные шаги «с тем, чтобы договоренности выполнялись эффективно».

По словам Лаврова, Каракас и Москва принимают меры, для того чтобы обезопасить торгово-экономическое сотрудничество от санкций и давления США на Венесуэлу.

«Отвергаем незаконные санкции, методы шантажа, диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают устав ООН в том числе», — подчеркнул глава МИДа.

Лавров добавил, что вмешательство в дела суверенных государств и угрозы применения силы неприемлемы.

6 февраля Лавров отправился с официальными визитами в страны Латинской Америки, и уже посетил Мексику.

24 января госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против России за поддержку властей Венесуэлы.

Источник: Газета Известия

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