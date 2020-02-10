Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие

10 февраля 2020     14
Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил оружие, которое страна готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Глава МИД заявил, что военные РФ готовы рассматривать в контексте критериев договора ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат». «Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — уточнил Лавров.

Источник: Лента.Ру

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