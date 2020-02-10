Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил оружие, которое страна готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Глава МИД заявил, что военные РФ готовы рассматривать в контексте критериев договора ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат». «Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — уточнил Лавров.

Источник: Лента.Ру