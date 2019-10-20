Лавров призвал нормализовать работу дипведомств в России и США

В Вашингтоне понимают необходимость вернуться к нормальной работе дипломатических учреждений в России и США, и Москва готова в любой момент решить этот вопрос на основе «нулевого варианта». Об этом в воскресенье, 20 октября, министр иностранных дел России заявил в интервью телеканалу «Россия-1», приуроченном к 75-летию МГИМО.

«Я об этом говорил с государственным секретарем США Майком Помпео, с завершившим уже свою миссию послом США в России Джоном Хантсманом. У них, по-моему, есть понимание, что когда-то мы к этому должны вернуться. Чем раньше, тем лучше», — подчеркнул глава МИД.

По словам дипломата, главным виновником сложившейся ситуации стала администрация предыдущего американского президента Барака Обамы. «Когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов. Мы же тогда не сразу среагировали, потому что понимали, что это главным образом шаг, направленный на подрыв позиции Дональда Трампа», — сказал Лавров.

Он отметил, что когда в Росси поняли, что санкции расширяются и углубляются, были предприняты ответный действия. Министр подчеркнул, что Москва настояла на том, чтобы количество американских дипломатов в России и российских дипломатов в США было паритетным.

Ранее, 25 сентября, Лавров назвал ситуацию с российской дипсобственностью в США грабежом средь бела дня.

В конце 2016 года действовавший тогда президент США Барак Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «российского вмешательства в выборы». После высылки российских дипломатов власти США закрыли доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. С тех пор Москва и Вашингтон пытаются урегулировать ситуацию.

Источник: Газета Известия