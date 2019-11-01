Лавров призвал США представить доказательства ликвидации аль-Багдади

Российские военные пока не могут подтвердить ликвидацию лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом 1 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Министр указал, что Москве нужна дополнительная информация об американской операции по уничтожению лидера боевиков.

«Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что ИГ образовалось после вторжения американцев в Ирак и развала государственности этой страны, поэтому если аль-Багдади мертв – значит американцы уничтожили того, кого сами породили.

31 октября в ликвидации лидера ИГ усомнился президент Сирии Башар Асад. По его словам, американцы не предъявили реальных доказательств, а во время своей операции никак не контактировали с Дамаском.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади в сирийском Идлибе.

По данным СМИ, террорист во время американского штурма сам привел в действие пояс смертника. Пентагон заверил, что останки боевика были захоронены в море и опубликовал видео штурма дома аль-Багдади.

Источник: Газета Известия