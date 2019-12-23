Лавров прокомментировал американские санкции против «Северного потока — 2»

США продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению. Об этом, комментируя введение санкций против газопровода «Северный поток — 2» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент», — заявил Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. Трансляция выступления велась на сайте Совфеда.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

22 декабря Лавров выразил уверенность, что газопровод будет запущен, несмотря на санкции. Также он отметил, что убежден в осознании европейской стороной коммерческой выгоды от строительства «Северного потока – 2» и интереса с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Информацию подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

Источник: Газета Известия