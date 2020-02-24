Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе

24 февраля 2020     19
Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе

Нет ничего неожиданного в том, что российская авиация наносила удары по террористам в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что турецкие военные понимают, чтоб борьба в зоне деэскалации ведется с террористами.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации ранее 24 февраля. Речь идет о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

Накануне сообщалось, что боевые самолеты Воздушно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб. Турецкие силы были вынуждены покинуть район в целях собственной безопасности из-за воздушных ударов по объектам боевиков. Однако позже эту информацию опроверг военный источник.

Источник: Лента.Ру

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