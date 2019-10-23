Лавров рассказал о зачислении в группу сингальского языка в МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как вопреки мечтам о французском и арабском языках его распределили в группу с английским и сингальским языками. Об этом он поведал в фильме «Первого канала» — «МГИМО. На всех языках мира», приуроченный к 75-летию вуза.

«Нам сказали обозначить свои пожелания по языкам. Я попросил записать меня на французский и арабский. К тому времени у меня был достаточно неплохой английский, и я сдал его на «пятерку». А вот французский хотелось и арабский тоже. Шел 1967 год, многое происходило на Ближнем Востоке. Там было интересно и романтично, как мне казалось», — вспоминает глава МИД.

31 августа Лавров пришел посмотреть на списки групп, вывешенные на дверях нынешней Дипломатической академии. Там он увидел свои фамилию и инициалы в числе студентов, изучающих английский и французский. В первый день занятий, когда будущий министр пришел на семинар в группу «английский-французский», выяснилось, что в списках значился не он, а Сергей Владимирович Лавров.

«Вопреки всем моим пожеланиями и мечтам про французский и арабский языки, мне дали английский и сингальский. Причем сингальский первым, английский — вторым. Потом я уже перешел на программу, которая позволила мне завершить и английский как первый. Французский я взял третьим языком, и он у меня был вторым», — объяснил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что изучение сингальского языка оказалось интересным, поскольку у языка необычная каллиграфия, чем-то похожая на армянскую письменность. Также Лавров отметил, что интерес к языку ему привил его преподаватель Белькович.

МГИМО 14 октября отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин поздравил вуз с юбилеем и пожелал учебному заведению успехов в будущем. «За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы», — говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

МГИМО является одним из старейших университетских центров по подготовке специалистов-международников. С 1946 года в нем учатся студенты из зарубежных стран. Сегодня вуз готовит специалистов по 18 направлениям, в нем работает 16 научно-исследовательских центров и преподается 53 языка.

Источник: Газета Известия