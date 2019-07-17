Лавров рассказал о китайской угрозе

17 июля 2019     31
Лавров рассказал о китайской угрозе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о ситуации с китайской угрозой для Сибири и Дальнего Востока.
Глава МИД сделал это в интервью «Аргументам и фактам».

Лаврова спросили, могут ли в недалеком будущем Сибирь и Дальний Восток стать китайскими, особенно с учетом проживающих в регионах 12 миллионов граждан КНР. В ответ дипломат указал, что «достоверность этой цифры вызывает большие сомнения, а связанные с ней страхи явно преувеличены».

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