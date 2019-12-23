Лавров рассказал о «связанных руках» Зеленского в вопросе Донбасса

23 декабря 2019     10
Лавров рассказал о «связанных руках» Зеленского в вопросе Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от разведения сил в Донбассе говорит о том, что у него связаны руки.

В программе «Большая игра» на Первом канале дипломат рассказал, что Зеленский назвал это очень отдаленной целью. По словам президента Украины, разведение, которое уже состоялось в трех пунктах, заняло у него больше пяти месяцев. Поэтому он указал, что разведение с такой скоростью займет 7 или даже 10 лет, отметил глава МИДа.

В ответ на это Путин предложил «записать», что стороны «в принципе за то, чтобы разведение сил и средств состоялось по всей линии соприкосновения». Зеленский ответил «категорическим отказом», подчеркнул Лавров. Он добавил, что «даже по ключевому вопросу всей предвыборной кампании… у него, видимо, связаны руки».

«Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — цитирует слова министра «Газета.ру». Лавров резюмировал, что украинский лидер хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялась в Париже 9 декабря. По ее итогам Зеленский заявил, что в ходе переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря.

Стороны также согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение украинской конституции на основе «формулы Штайнмайера».

Так называемый нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда страны впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

В октябре того же года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации договоренностей в части предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведения там местных выборов, который был утвержден в октябре 2019 года.

Источник: Газета Известия

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