Лавров рассказал о содержании итогового соглашения по Ливии

19 января 2020     13
Лавров рассказал о содержании итогового соглашения по Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в итоговом соглашении по ливийскому урегулированию военного решения конфликта нет, а судьбу страны будут решать сами ливийцы. Соглашение было подписано по итогам конференции, которая прошла в Берлине 19 января.

Отмечается, что итоговый документ имеет разделы про безопасность, политический, экономический, гуманитарный процессы, а также о содействии мирового сообщества. Теперь ливийские конфликтующие стороны должны одобрить положения документа, прежде чем он будет внесен в Совет Безопасности ООН, пишет ТАСС.

Кроме того, ливийские стороны договорились создать военный комитет и делегировать в него по пять представителей. Комитет будет заниматься выработкой конкретных мер по обретению доверия между сторонами конфликта. Российский министр также отметил, что конференция была продуктивной, хотя диалог между конфликтующими пока завязать не получается.

Ранее 19 января сообщалось, что участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.

Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии открылась в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В ней принимают участие госсекретарь США Майк Помпео, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, французский лидер Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта, Алжира, ЕС и Африканского союза.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.

Источник: Газета Известия

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