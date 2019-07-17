Лавров усомнился в скором «потеплении» отношений между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в в интервью газете «Аргументы и Факты» выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона вряд ли улучшатся в ближайшее время.

«Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто», — заявил Лавров, отметив, что российская сторона готова к подобной работе и неоднократно об этом говорила.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что выстраивание двусторонних связей — процесс обоюдный. «Сотрудничество между нами — ключевой элемент обеспечения стабильности и предсказуемости в мировых делах. Но не все зависит от нас: для танго, как говорят, нужны двое», — заметил он.

По мнению Лаврова, некоторые американские политики специально «нагнетают антироссийские фобии» и используют этот фактор во внутриполитической борьбе, которая, по словам министра, будет только усиливаться по мере приближения президентских выборов 2020 года.

«Тем не менее, опускать руки не намерены. Будем продолжать поиск точек соприкосновения с американцами несмотря на трудности», — резюмировал глава российского дипломатического ведомства.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время визита в Кишинев заявил, что Белый дом хотел бы найти области сотрудничества с Россией. По его оценке, Москва и Вашингтон могли бы вести переговоры в области борьбы с терроризмом. Кроме того, по его словам, американская сторона готова обсуждать сферы, в которых есть конфликт интересов.

Источник: Газета Известия