Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

13 июня 2019     10
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев впервые исполнил на русском языке песню Scream, с которой выступил на конкурсе «Евровидение-2019». Выступление транслировал телеканал «Россия 1», видео доступно на YouTube-канале артиста.

Лазарев спел песню в ходе концерта на Красной площади, посвященного Дню России. В русском варианте композиция называется «Крик».

Финал «Евровидения», в котором приняли участие 26 стран, прошел в Тель-Авиве 18 мая. По итогам конкурса Россия оказалась на третьем месте, набрав 369 баллов. Первое место отдали Нидерландам (492 балла), второе — Италии (465 баллов). В 2016 году Сергей Лазарев тоже занял на «Евровидении» третье место.

Источник: Лента.Ру

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