Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

Российская прыгунья Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Эстонии. Трансляция велась на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

26-летняя россиянка опередила британскую бегунью Дайну Эшер-Смит, голландскую бегунью Сифан Хассан и немецкую прыгунью Малайку Михамбо. Ласицкене также вошла в число лучших спортсменок года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

На чемпионате мира в Катаре россиянка завоевала золото. Ласицкене стала первой, кому удалось стать трехкратной чемпионкой мира в данной дисциплине.

В июле Ласицкене возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира в ее активе два золота на мировых первенствах в помещении.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру