«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию

9 июля 2019     27
«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию

Группа «Ласковый май» больше не будет приезжать с концертами в Грузию из-за скандальных высказываний ведущего журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. Об этом во вторник, 9 июля, продюсер музыкантов Андрей Разин сообщил в Instagram.

«Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — написал Разин.

Продюсер объяснил решение коллектива недавними оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшими из уст Габунии на местном телевидении.

Особое возмущение у Разина вызвали резкие слова телеведущего в отношении родителей Путина, уточняет RNS.

«После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь», — цитирует продюсера телеканал «360».

7 июля Георгий Габуния в начале программы «P.S.» на канале «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес Путина и его покойных родителей. После этого перед зданием телекомпании собрались сотни возмущенных граждан Грузии, которые потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. Также в знак протеста уволились некоторые сотрудники «Рустави 2». Вещание было прервано на несколько часов.

В связи с инцидентом свое возмущение выразили президент и премьер-министр Грузии. Позже телеканал распространил официальное извинение и отстранил ведущего от работы на два месяца.

В МИД РФ выходку журналиста осудили и назвали грязной провокацией. В Кремле выпад Габунии расценили как позор для всей Грузии.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Кто севастопольцев пытается «измазать зелёнкой»?
Кто севастопольцев пытается «измазать зелёнкой»?

В Севастополе, в преддверии выборов в Законодательное собрание города, нарисовалась российская экологическая партия «Зелёные». В которую, дезертировав из партии «Единая …


В списках значится: история о любви к Родине, севастопольском новобранце и вечно занятой маме
В списках значится: история о любви к Родине, севастопольском новобранце и вечно занятой маме

Предвыборная кампания в Законодательное собрание Севастополя, по календарю намеченная на сентябрь сего года, заявила о себе за три месяца до …


Глава Крыма уволил директора "Крымавтотранса" и объявил войну безбилетникам
Глава Крыма уволил директора "Крымавтотранса" и объявил войну безбилетникам

Глава Республики Крым сегодня во время заседания Совета министров попросил прокурора Олега Камшилова провести проверки на всех автостанциях ГУП «Крымавтотранс». …


Десантники со всей страны отработают в Крыму захват аэродрома
Десантники со всей страны отработают в Крыму захват аэродрома

В Крыму начались масштабные летно-тактические учения военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск. Причем, участвуют в них не только аэродромы Южного военного округа. …


«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию
«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию

Группа «Ласковый май» больше не будет приезжать с концертами в Грузию из-за скандальных высказываний ведущего журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты