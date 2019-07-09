«Ласковый май» отказался ехать на гастроли в Грузию

Группа «Ласковый май» больше не будет приезжать с концертами в Грузию из-за скандальных высказываний ведущего журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии. Об этом во вторник, 9 июля, продюсер музыкантов Андрей Разин сообщил в Instagram.

«Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — написал Разин.

Продюсер объяснил решение коллектива недавними оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшими из уст Габунии на местном телевидении.

Особое возмущение у Разина вызвали резкие слова телеведущего в отношении родителей Путина, уточняет RNS.

«После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь», — цитирует продюсера телеканал «360».

7 июля Георгий Габуния в начале программы «P.S.» на канале «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес Путина и его покойных родителей. После этого перед зданием телекомпании собрались сотни возмущенных граждан Грузии, которые потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. Также в знак протеста уволились некоторые сотрудники «Рустави 2». Вещание было прервано на несколько часов.

В связи с инцидентом свое возмущение выразили президент и премьер-министр Грузии. Позже телеканал распространил официальное извинение и отстранил ведущего от работы на два месяца.

В МИД РФ выходку журналиста осудили и назвали грязной провокацией. В Кремле выпад Габунии расценили как позор для всей Грузии.

Источник: Газета Известия