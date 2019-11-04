Лауреатом Гонкуровской премии 2019 года стал Жан-Поль Дюбуа

4 ноября 2019     23
Лауреатом Гонкуровской премии 2019 года стал Жан-Поль Дюбуа

Французский писатель Жан-Поль Дюбуа получил Гонкуровскую премию — национальную награду в области литературы за свою книгу «Не все люди живут одинаково». Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщила французская газета Le Monde.

В шорт-листе вместе с Дюбуа также были представлены бельгийская писательница Амели Нотомб за роман «Жажда» и французские авторы Жан-Люк Коаталем («Доля сына») и Оливье Ролен («Внешний мир»).

В 2018 году главную литературную награду Франции получил писатель Николя Матье за роман «Дети после них».

Гонкуровская премия вручается во Франции с 1903 года. Лауреаты определяются в ходе торжественного обеда в парижском ресторане «Друан» десятью критиками и писателями.

Лауреатами были в разные годы Морис Дрюон, Марсель Пруст, Патрик Модиано и другие писатели. Получить награду можно один раз в жизни. Материальное содержание премии — €10, но ее присуждение значительно содействует коммерческому успеху награжденной книги.

Источник: Газета Известия

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