Лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис умер в возрасте 74 лет

16 августа 2019     24
Лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис умер в возрасте 74 лет

В США в возрасте 74 лет скончался лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис.

Как сообщает New York Times со ссылкой на супругу ученого, он умер 7 августа в своем доме в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Причиной смерти стала сердечная и респираторная недостаточность.

Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 году вместе со своим британским коллегой Майком Смитом. Исследователи открыли простой и дешевый метод анализа ДНК, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также биохимик был известен своими неординарными взглядами. Так, он был убежденным сторонником теории об отсутствии связи между ВИЧ и СПИДом, а также отрицал изменении климата и истощении озонового слоя.

Источник: Газета Известия

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