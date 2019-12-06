Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не исключила, что в будущем будет жить в США на постоянной основе. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Вполне возможно, что после ухода из спорта останусь здесь», — заявила спортсменка.

Кроме того, Клишина сравнила жизнь в России и США. По ее словам, в Америке приходится тратить больше денег: «В России можно тренироваться бесплатно. Если ты в сборной, то можешь рассчитывать на практически полное государственное обеспечение. Здесь же ты за все платишь сам», — объяснила прыгунья.

Также Клишина порассуждала о различии стран в бытовом плане. Она вспомнила время, когда ей нужно было соблюдать безглютеновую диету, но в России подходящие продукты было трудно найти. «Это сейчас они стали популярнее. Но вообще, в России с продуктами лучше. Я имею в виду сезонные фрукты и овощи. Проще найти свежее», — добавила спортсменка.

По словам Клишиной, у нее никогда «не было желания бросить все и вернуться в Россию»: «Если бы я не переехала, скорее всего, не попала бы на Олимпиаду в Рио. Вообще не понимаю, где ребятам, которые тренируются в России, брать мотивацию в сложившейся ситуации. Мне проще, я всего этого не вижу изнутри».

Спортсменка переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. В 2016 году она стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и в итоге заняла девятое место.

Клишина — двукратная чемпионка Европы в помещении и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

Источник: Лента.Ру