Лекарственные средства: правительство увеличит расходы на медицину

Федеральный бюджет на три ближайших года будет в большей степени ориентирован на поддержку рождаемости, помощь малоимущим и устранение проблем в здравоохранении. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время совещания о расходах государственной казны до 2023 года в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения.

Ранее правительственная комиссия одобрила основные характеристики бюджета РФ на 2020–2022 годы. Прежде чем представить закон о бюджете в Госдуму, кабмин в течение нескольких недель проведет ряд профильных совещаний. Согласно материалам комиссии по бюджетным проектировкам, основные характеристики бюджета на следующую трехлетку прогнозируются с профицитом в 1,335 трлн рублей в 2020 году, 927 млрд рублей — в 2021-м и 600 млрд рублей — в 2022-м. Общие доходы за три года составят около 62 трлн рублей.

— Мы, напомню, увеличили помощь малообеспеченным родителям, повысили так называемый критерий нуждаемости при назначении пособий на детей, а также суммы компенсационных выплат. Продлили в два раза срок предоставления ежемесячных выплат на первого ребенка — от полутора до трех лет. Впервые отдельные меры приняты для семей, которые живут на Дальнем Востоке. Соответственно, возрастут и расходы бюджета на эти цели, — отметил Дмитрий Медведев.

Власти намерены вкладывать весомые средства в здравоохранение, в частности в укрепление первичного звена: поликлиники, ФАПы, амбулатории. По словам главы правительства, поставлена задача разработать региональные программы модернизации медико-санитарной помощи и найти источники их финансирования или софинансирования.

— Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, — продолжил премьер. — Проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию — решение об этом также было принято.

Бюджет должен быть ориентирован и на обеспечение лидерства России в науке. В 2015 году на финансирование фундаментальных исследований выделили 115 млрд рублей, в 2019-м на эти цели предусмотрено 180 млрд рублей, напомнил премьер.

— По науке и образованию у нас амбициозные цели — добиться в этой сфере лидерства, сохранить его там, где мы являемся лидерами. Нужно дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте — от школьников до пенсионеров, в том числе чтобы и сами преподаватели могли вовремя проходить переобучение, — добавил председатель правительства.

По словам Дмитрия Медведева, Министерство финансов довело до ведомств лимиты предельного объема финансирования, у федеральных органов есть свои предложения, теперь необходимо выработать согласованные решения, чтобы сбалансировать интересы государственного бюджета и отдельных отраслей.

— Это всегда результат труда, споров подчас, но это важно, чтобы создать условия для экономического роста и исполнения всех социальных обязательств, — подчеркнул премьер-министр.

Минэкономразвития уже пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, с учетом которого формируются параметры федерального бюджета. Планируется, что кабинет министров рассмотрит проект трехлетнего бюджета на заседании 19 сентября. Затем его направят в Госдуму. В соответствии с графиком это нужно сделать до 1 октября. Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП в 2019 году на уровне уже заложенных в бюджете 1,3%, прогноз на 2020 год был снижен с 2 до 1,7%.

При этом в 2021–2022 годах экономика будет расти темпами на уровне 3,1–3,2%. Помимо этого ведомство серьезно понизило свой прогноз по инфляции на ближайшее время. Уже в 2019 году она ожидается на уровне 3,8% (ранее в бюджет было заложено 4,3%), а в 2020 году показатель опустится до 3% с прогнозируемых ранее 3,8%. К целевому уровню в 4% инфляция придет только в 2021 году и сохранится до 2024-го.

Источник: Газета Известия