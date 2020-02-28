Лесбиянки поцеловались перед проклинающим содомию проповедником

28 февраля 2020     6
Лесбиянки поцеловались перед проклинающим содомию проповедником

Участники гей-парада в новозеландском городе Окленд проигнорировали сектантов, которые призывали их покаяться. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Евангелическая церковь Torch of Christ Ministries опубликовала видео, снятое во время гей-парада. На кадрах проповедник с мегафоном проклинает содомию и кричит собравшимся, что ими управляет дьявол.

Участники гей-парада не обращают внимание, а две лесбиянки даже поцеловались прямо перед проповедником. «Многие принимали участие в низких и развратных актах перед камерой, но позднее вступали с нами в диалог», — утверждает представитель церкви в подписи к видео.

В 2018 году сообщалось, что в Антарктиде впервые пройдет гей-парад. Его организацией занимались сотрудники крупнейшей американской полярной станции Мак-Мердо Эван Таунсенд и Шон Уолдрон.

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Источник: Лента.Ру

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