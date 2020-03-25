Лесной пожар ликвидировали в Брянской области

25 марта 2020     7
Лесной пожар ликвидировали в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области сотрудники МЧС ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Возгорание произошло во вторник, 24 марта, на территории Погребского лесничества. Огонь находился примерно в 5 км от села Калошичье, угрозы населенным пунктам не было, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Пострадавших в результате происшествия нет. Причину возгорания должны установить эксперты.

23 марта на территории Брянской области стартовал пожароопасный сезон. Директорам лесничеств и лесопожарной службы предписано заняться мониторингом состояния лесов, следить за пожароопасной обстановкой.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.

Источник: Газета Известия

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