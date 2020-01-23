«Лестер» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ

23 января 2020     12
«Лестер» прервал серию из двух поражений подряд в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 января, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте «лис» вывел вперед Харви Барнс. В добавленное к первому тайму время преимущество «Лестера» удвоил Рикарду Перейра. На 50-й минуте Марк Ноубл реализовал пенальти и сократил разницу в счете. На 81-й минуте 11-метровый реализовал форвард хозяев Айосе Перес. В концовке встречи испанец оформил дубль.

«Лестер» прервал серию из двух поражений в АПЛ подряд, набрал 48 очков и укрепился на третьем месте. В активе «Вест Хэма» 23 очка, команда занимает 17-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 1 февраля на своем поле примет «Челси». «Вест Хэм» 29 января ждет перенесенный домашний матч 18-го тура против «Ливерпуля».

Источник: Лента.Ру

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