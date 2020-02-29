«Лестер» проиграл худшей команде АПЛ

«Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 28 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Единственный мяч на 70-й минуте забил защитник «канареек» Джамаль Льюис.

Победа позволила «Норвичу» набрать 21 очко, команда остается на последнем месте в турнирной таблице. «Лестер» с 50 очками находится на третьей позиции.

В следующем туре «Лестер» 9 марта на своем поле примет «Астон Виллу». «Норвич» днем раньше на выезде встретится с «Шеффилд Юнайтед».

Источник: Лента.Ру