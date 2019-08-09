Лес загорелся в нацпарке и двух заповедниках Бурятии

9 августа 2019     39
Лес загорелся в нацпарке и двух заповедниках Бурятии

В Забайкальском национальном парке, Баргузинском и Джергинском заповедниках горят леса. В общей сложности огнем охвачено 789 га, говорится на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) 9 августа.

«Ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях. <…> Там работают более 130 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов», — сказано в сообщении.

Для тушения лесов в Джергинском заповеднике дополнительно направлены 20 сотрудников лесхозов и семь человек из Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Из космоса продолжают следить за еще 15 очагами возгораний на площади более 65 тыс. га. Все они находятся в труднодоступной местности, угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии сохраняется особый противопожарный режим, на территории Забайкальского национального парка — режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки в республике было ликвидировано 11 возгораний на площади более 1,6 га.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,5 млн га лесных массивов, в том числе 66 тыс. га — в Бурятии. К утру 9 августа было потушено более 197 тыс. га, из которых 820 га — в данной республике. В МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил направить на ликвидацию возгораний 6 млрд рублей из резерва правительства.

Источник: Газета Известия

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