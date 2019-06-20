Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок с закрылками

Пассажирский самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся в аэропорт Симферополя. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил представитель авиаузла.

«Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя», — цитирует «РИА Новости» представителя аэропорта.

Ранее рейс 5620 вынужден был вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками, передает НСН. Приземление прошло в штатном режиме.

Пассажиров обеспечат бесплатным питанием и напитками. Они улетят домой резервным бортом, который авиакомпания направила в Крым.

Сервис мониторинга воздушного движения flightradar24.com показал, что самолет вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург в 11:46. Сразу после взлета он полетел в сторону Джанкоя и совершил несколько кругов. Затем развернулся над Бахчисараем, и отправился в Симферополь, где приземлился в 12:45, пишет сайт kp.ru.

16 июня пассажирский самолет Boeing 737, летевший по маршруту Милан–Москва, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения экипажа о неисправности в системе кондиционирования.

Источник: Газета Известия