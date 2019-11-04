Летевший из Москвы в Душанбе самолет вынужденно сел в Ташкенте

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Причиной стала гроза в аэропорту назначения.

Самолет должен был сесть в Душанбе в 6:00 по местному времени (4:00 мск). Однако вынужденно приземлился в Ташкенте на десять минут позже этого времени, передает «РИА Новости».

Сейчас воздушный борт ожидает вылета в Душанбе.

30 октября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Куляб (Таджикистан), вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в городе назначения.

Источник: Газета Известия