Летные испытания беспилотника «Охотник» продолжатся в текущем году

Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» до конца этого года выполнит еще несколько полетов. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, условия полетов с каждый разом будут усложняться. Один из них пройдет в частично автономном режиме — оператор с земли подаст ему несколько команд, а после этого беспилотник будет проходить испытания автономно.

Впервые «Охотник» поднялся в воздух в начале весны. Тогда аппарат совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы на высоту нескольких метров, а затем сразу приземлился.

Свой первый полноценный полет «Охотник» совершил 3 августа. Он находился воздухе более 20 минут, несколько раз облетев аэродром на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.

Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января. За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь армии США.

Беспилотник «Охотник» компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

Источник: Газета Известия