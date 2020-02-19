Летописец Путина раскрыл размер своей зарплаты

19 февраля 2020     11
Летописец Путина раскрыл размер своей зарплаты

Журналист газеты «Коммерсантъ», корреспондент кремлевского пула Андрей Колесников раскрыл размер своей зарплаты. В интервью блогеру Юрию Дудю он рассказал, что в настоящее время получает более восьми тысяч долларов (510 тысяч рублей по текущему курсу). Выпуск опубликован на YouTube.

«Сейчас это меньше тех восьми [тысяч долларов], но больше нынешних восьми [тысяч долларов]», — уточнил он Дудю. По словам Колесникова, которого авторы ролика назвали летописцем президента России Владимира Путина, эта сумма отличается в связи с изменением курса американской и российской валют.

Блогер также вспомнил высказывание бывшего гендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Андрея Васильева, который говорил, что зарплата Колесникова составляла 12 тысяч долларов в месяц (765 тысяч рублей по текущему курсу).

«Ну напутал маленько, конечно. Сейчас она меньше. Тогда это было восемь тысяч долларов. Но это были масштабные, а не те, что сейчас», — сказал Колесников.

Он также пояснил, что получает две зарплаты и «отрабатывает их»: «Я же работаю не только спецкором издательского дома, я еще работаю замгенерального директора издательского дома “Коммерсантъ”».

В интервью YouTube-проекту «вДудь» Колесников также рассказал о его публикациях, вызвавших «шухер» в Кремле. По словам журналиста, в каждом из случаев недовольство вызывали ремарки о поездках президента в регионы России.

Андрей Колесников — 53-летний российский журналист, спецкор «Коммерсанта» с 1996 года, главный редактор журнала «Русский пионер» с 2008 года.

Источник: Лента.Ру

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