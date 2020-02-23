Летчики истребителей ЮВО перехватили «нарушителя» границы

23 февраля 2020     16
Летчики истребителей ЮВО перехватили «нарушителя» границы

Экипажи истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа в ходе учебно-тренировочных полетов в преддверии Дня защитника Отечества выполнили перехват условного нарушителя границы воздушного пространства Ростовской области. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что экипажи истребителей современных Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа.

В составе пар и звеньев экипажи выполнили тактические приемы воздушного боя, а также боевые маневры: «угол», «вилку», «крюк», «винт», «крышу», «узел», «аркан», «краб», «ракушку».

Дальний воздушный бой вели с использованием бортовой аппаратуры передачи данных и межсамолетной навигации, что позволило в закрытом сегменте вести обмен информацией о воздушной и тактической обстановке.

Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м. Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью. При отработке специальных упражнений летной подготовки летчики провели в воздухе свыше 150 минут.

К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 15 экипажей, которые совершили более 20 самолетовылетов.

В июле 2019 года в ходе учений летчики ЮВО также успешно перехватили «противника» над Ростовской областью.

Источник: Газета Известия

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