Летчик рассказал о преимуществах истребителя Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57. Об этом 29 мая сообщил телеканал «Звезда».

По его словам, самолет по сравнению со старыми версиями более маневренный. Кроме того, он отметил его современное оснащение и управление.

«Он вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», сказал Китаев.

Летчик сравнил его с Су-35, заявив, что новый самолет не сложнее по управлению.

«У Су-57 тоже большое будущее, его ждет успех», — считает он.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, обнаруживать летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Истребитель успешно прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

Источник: Газета Известия