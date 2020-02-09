Лех Валенса высмеял заявление Польши о праве на репарации от России

9 февраля 2020     50
Лех Валенса высмеял заявление Польши о праве на репарации от России

Бывший президент Польши Лех Валенса высмеял заявление главы МИД Павла Яблонского о «безоговорочном» праве на получение репараций от России за ущерб от Второй мировой войны. Его слова приводит «Собеседник.ru».

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно», — заявил Валенса.

Политик добавил, что для улучшения отношений странам необходимо начать диалог. По его словам, только так можно обсудить проблемы и найти способ, чтобы решить их.

Ранее заместитель главы МИД Польши заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны. По мнению дипломата, на этом праве польской стороне следует настаивать постоянно, так как у него нет срока давности.

В Госдуме ответили на соответствующее заявление. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что высказывание можно расценивать как «сознательное невежество» и «осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты».

Источник: Лента.Ру

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