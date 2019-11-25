Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару

25 ноября 2019     14
Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару

Никто не может запретить украинской исполнительнице Софии Ротару выступать там, где она хочет. Такое мнения высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко, комментируя скандал вокруг певицы, запланировавшей концерты в России.

Он подчеркнул, что Ротару не стоит обращать внимание на критические выпады в свой адрес.

«Она (Ротару) — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать», — цитирует Лещенко «Газета.Ру».

Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это все глупости».

«Она великая певица», — добавил он.

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии
Избирательная информация: в WikiLeaks опубликовали письмо сотрудника ОЗХО об искажении данных по химатаке в Сирии

Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников ОЗХО своему начальству, в котором утверждается, что в процессе подготовки доклада о предполагаемой …


Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару
Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару

Никто не может запретить украинской исполнительнице Софии Ротару выступать там, где она хочет. Такое мнения высказал народный артист РСФСР Лев …


Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на поездах Московских центральных диаметров в течении двух недель будет бесплатным. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы …


Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу
Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу крупно проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча на турнире в …


«Политика сдерживания Китая»: как США наращивают военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе
«Политика сдерживания Китая»: как США наращивают военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ВМС Соединённых Штатов активизировали свою деятельность в Южно-Китайском море, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон. По его словам, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты