Лещенко высказался о скандале вокруг Ротару

Никто не может запретить украинской исполнительнице Софии Ротару выступать там, где она хочет. Такое мнения высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко, комментируя скандал вокруг певицы, запланировавшей концерты в России.

Он подчеркнул, что Ротару не стоит обращать внимание на критические выпады в свой адрес.

«Она (Ротару) — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать», — цитирует Лещенко «Газета.Ру».

Комментируя слова концертного директора Ротару о «заказе» на критику в адрес певицы, артист выразил уверенность, что «это все глупости».

«Она великая певица», — добавил он.

В декабре прошлого года София Ротару, являющаяся гражданкой Украины, отказалась ехать в Москву на фестиваль «Песня года» и отменила свои выступления на других мероприятиях в России. Причиной, по данным СМИ, стало военное положение, введенное в тот момент на Украине. Певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

17 ноября стало известно о том, что Ротару примет участие в российских новогодних шоу и выступит на «Песне года», которая пройдет 7 декабря. Также в планах Ротару принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM» и рассмотреть предложения о выступлениях на корпоративах в Москве.

Источник: Газета Известия