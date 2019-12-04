Лещенко назвал пенсии россиян позором

4 декабря 2019     17
Лещенко назвал пенсии россиян позором

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».

«Слава богу, что я не получаю пенсию — точнее, получаю, но трачу на благотворительность. Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить», — объяснил Лещенко.

Артист отметил, что его супруга, «работавшая в творческой среде», получает 8,5 тысячи рублей в месяц. Он заявил, что «это позор».

«Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее!» — возмутился Лещенко.

В апреле певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей. В ноябре артист Максим Галкин заявил, что пенсия его супруги Аллы Пугачевой составляет две тысячи рублей. Он подчеркнул, что она не переживает из-за этого.

Источник: Лента.Ру

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