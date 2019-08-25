«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба

«Ливерпуль» довел победную серию в Английской премьер-лиге (АПЛ) до 12 матчей подряд, установив рекорд клуба. Об этом сообщается в Twitter Opta.

Достичь этого результата мерсисайдцам удалось благодаря победе над «Арсеналом» (3:1) в игре четвертого тура чемпионата страны. Красные уже выигрывали 12 встреч подряд в первенстве Англии, но произошло это в 1990 году – за два года до создания АПЛ.

«Ливерпуль», набрав девять очков в трех матчах, возглавляет турнирную таблицу первенства страны. В прошлом сезоне, который красные завершили девятью победами подряд, мерсисайдцы завоевали серебряные медали.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру