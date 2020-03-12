«Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой гостей в дополнительное время — 3:2. На 43-й минуте английский клуб вышел вперед усилиями Жоржинью Вейналдума. Счет не изменился до конца основного времени, в овертайме было забито еще четыре мяча: у «Ливерпуля» забил Роберто Фирмино (94-я минута), у «Атлетико» — Фернандо Льоренте (97-я, 105-я) и Альваро Мората (120-я).

Первый матч также остался за мадридцами. 18 февраля «Атлетико» победил с минимальным счетом.

В параллельном матче французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 обыграл дортмундскую «Боруссию», отличились Неймар и Хуан Бернат. Благодаря этому результату ПСЖ продвинулся в следующую стадию турнира.

За день до этого первыми четвертьфиналистами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стали итальянская «Аталанта» и немецкий «РБ Лейпциг».

Источник: Лента.Ру