«Ливерпуль» продлил победную серию в АПЛ до 11 матчей

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев. Счет в концовке первого тайма мощным ударом с линии штрафной открыл сенегальский форвард красных Садио Мане. На 71-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество гостей. В концовке встречи «Саутгемптон» сумел отыграть один мяч усилиями Дэнни Ингса.

Для «Ливерпуля» нынешняя победа в АПЛ стала 11-й подряд. В концовке прошлого сезона подопечные Юргена Клоппа выиграли девять встреч. В стартовом туре этого чемпионата мерсисайдцы обыграли «Норвич» (4:1).

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру