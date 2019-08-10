«Ливерпуль» стартовал в АПЛ с разгрома «Норвич Сити»

10 августа 2019     15
«Ливерпуль» стартовал в АПЛ с разгрома «Норвич Сити»

«Ливепрпуль» на своем поле разгромил «Норвич Сити» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в пятницу, 9 августа, на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На седьмой минуте в свои ворота забил защитник «Норвича» Грант Хэнли. До перерыва преимущество мерсисайдцев увеличили Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги.

На 63-й минуте разницу в счете смог сократить форвард гостей Теэму Пукки, но на большее «канареек» не хватило. Во втором туре АПЛ «Ливерпуль» 17 августа на выезде сыграет с «Саутгемптоном». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Источник: Лента.Ру

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