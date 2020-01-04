Ливийский военачальник объявил о всеобщей мобилизации

4 января 2020     16
Ливийский военачальник объявил о всеобщей мобилизации

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противодействия извне. Об этом сообщает Al Arabya.

«Я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — сказал ливийский фельдмаршал.

Хафтар также обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в попытке возродить османское наследие в Ливии. Он подчеркнул, что бои за Триполи подходят к концу, а сам город вскоре будет освобожден.

В декабре правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». 2 января парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию. В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Источник: Лента.Ру

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