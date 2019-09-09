Лидеру преступной России предрекли поражение от главного вора Азербайджана

9 сентября 2019     19
Лидеру преступной России предрекли поражение от главного вора Азербайджана

Лидер преступного мира России Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Молодой, потерпел неудачу, пытаясь обратить воров в законе против главного авторитета Азербайджана Надира Салифова (Гули). Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

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В качестве предлога для давления на Салифова Калашов попытался использовать инцидент, который произошел 26 августа в Турции. Тогда 35-летнего потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежович) на встрече с Салифовым избил приближенный главного авторитета Азербайджана Арман Джумагельдиев (Дикий Арман).

Джумагельдиев посчитал, что Чихладзе ведет себя слишком вызывающе перед Салифовым. Вскоре после этого московский вор в законе Бадри Когуашвили (Кутаисский) заявил, что Салифов, допустивший избиение Чихладзе, не является вором в законе и должен быть лишен своего титула. Когуашвили поддержал и Захарий Калашов, отметивший, что произошедшее в Турции — пощечина для него.

Однако попытка Калашова обратить воров в законе против Салифова дала обратный эффект. Авторитет последнего в воровском мире лишь возрос — и сегодня Салифов очень близок к союзу с влиятельным воровским кланом Мераба Джангвеладзе (Сухумский). Их альянс фактически означал бы объединение мира воров в законе — и полное поражение Калашова.

Между тем Джангвеладзе в телефонном разговоре с Калашовым уже заявил, что считает Салифова своим братом, а игры Калашова ему надоели. Джангвеладзе также отметил, что «приемы [Калашова] из 90-х, когда он стравливал одних и других, одним говоря одно, а другим — другое, морально устарели».

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Источник: Лента.Ру

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