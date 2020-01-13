Лидер абхазской оппозиции решил баллотироваться в президенты

Глава «Блока оппозиционных сил», депутат парламента Абхазии Аслан Бжания принял решение баллотироваться на пост президента республики. Об этом пишет «Интерфакс».

«Да, я намерен баллотироваться на выборах президента в марте», — заявил журналистам лидер абхазской оппозиции.

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Бжания намеревался участвовать в президентской кампании летом 2019 года, однако в апреле он был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. В начале июня его доставили спецрейсом в Германию, где он проходил лечение.

Ранее народное собрание (парламент) Абхазии приняло заявление об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы. Депутаты назначили премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы государства.

Хаджимба ушел в отставку 12 января, после чего отказался баллотироваться на предстоящих досрочных президентских выборах. Вице-президент Аслан Барциц, который также подал заявление об отставке «во имя сохранения мира и стабильности», отметил, что экс-президент не намерен сидеть сложа руки и будет участвовать в политическим процессе.

Президент Абхазии покинул пост на фоне массовых протестов и беспорядков, начавшихся в стране 9 января одновременно с рассмотрением в Верховном суде иска абхазского оппозиционера Алхаса Квицинии о признании итогов выборов недействительными. В тот же день парламент согласовал отставку Хаджимбы. Глава государства в тот день заявил, что не собирается уходить, и пригрозил ввести в стране режим ЧП. Однако после переговоров с оппозицией и решения суда, удовлетворившего иск Квицинии, он изменил решение. Досрочные выборы назначены на 22 марта.

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Источник: Лента.Ру